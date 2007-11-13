Саакашвілі не виключає, що Росія відріже Грузії газ
09:21, 13 листопада 2007Світ
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"Грузія це вже проходила..."
Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ не виключає, що Росія припинить поставки природного газу до країни.
"Росія, мабуть, практично не дасть нам газ взимку", - сказав він напередодні на зустрічі з педагогами Грузії, передає РБК.
При цьому М.СААКАШВІЛІ відзначив, що "Грузія це вже проходила і змогла домовитись про поставки газу з Азербайджаном".
Президент Грузії також заявив, що Грузія вже не потребує поставок електроенергії з Росії, і, більше за те, влітку вона експортувала надлишки електроенергії в РФ.
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