Саакашвілі не виключає, що Росія відріже Грузії газ

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ не виключає, що Росія припинить поставки природного газу до країни.

"Росія, мабуть, практично не дасть нам газ взимку", - сказав він напередодні на зустрічі з педагогами Грузії, передає РБК.

При цьому М.СААКАШВІЛІ відзначив, що "Грузія це вже проходила і змогла домовитись про поставки газу з Азербайджаном".

Президент Грузії також заявив, що Грузія вже не потребує поставок електроенергії з Росії, і, більше за те, влітку вона експортувала надлишки електроенергії в РФ.