Росія не допоможе своїм громадянам, які втратили гроші на Кіпрі

07:34, 01 квітня 2013
Світ
1465 0

РФ розгляне лише скарги компаній з державною участю.

Ігор ШУВАЛОВ

Росія не вдаватиметься до якихось надзвичайних заходів для допомоги своїм громадянам, що могли втратити гроші внаслідок фінансової кризи на Кіпрі.

Про це в неділю заявив російський віце-прем’єр Ігор Шувалов. Він додав, що Москва розгляне лише скарги від компаній з державною участю, - інформує Радіо Свобода.

Міжнародний план порятунку Кіпру від дефолту передбачає, що власники депозитів обсягом понад 100 тисяч євро у  Bank of Cyprus можуть втратити більш як 60% своїх коштів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter