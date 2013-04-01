Росія не допоможе своїм громадянам, які втратили гроші на Кіпрі
07:34, 01 квітня 2013Світ
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РФ розгляне лише скарги компаній з державною участю.
Ігор Шувалов зробив заяву
Росія не вдаватиметься до якихось надзвичайних заходів для допомоги своїм громадянам, що могли втратити гроші внаслідок фінансової кризи на Кіпрі.
Про це в неділю заявив російський віце-прем’єр Ігор Шувалов. Він додав, що Москва розгляне лише скарги від компаній з державною участю, - інформує Радіо Свобода.
Міжнародний план порятунку Кіпру від дефолту передбачає, що власники депозитів обсягом понад 100 тисяч євро у Bank of Cyprus можуть втратити більш як 60% своїх коштів.
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