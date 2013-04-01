Росія не допоможе своїм громадянам, які втратили гроші на Кіпрі

Росія не вдаватиметься до якихось надзвичайних заходів для допомоги своїм громадянам, що могли втратити гроші внаслідок фінансової кризи на Кіпрі.

Про це в неділю заявив російський віце-прем’єр Ігор Шувалов. Він додав, що Москва розгляне лише скарги від компаній з державною участю, - інформує Радіо Свобода.

Міжнародний план порятунку Кіпру від дефолту передбачає, що власники депозитів обсягом понад 100 тисяч євро у Bank of Cyprus можуть втратити більш як 60% своїх коштів.