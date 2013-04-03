Влада Угорщини розраховує поліпшити відносини з Газпромом

Про це пише у вівторок, 2 квітня, польська Gazeta Wyborcza, зазначаючи, що національна угорська компанія MVM викупила у німецької E.ON компанії, що належать останній і займаються імпортом, оптовою торгівлею та зберіганням газу в Угорщині.

"Для прем'єра Віктора Орбана ця угода має велике значення. Завдяки їй, Будапешт відновить контроль над газовим ринком і йому буде легше вести переговори про імпорт газу з Росії з 2015 року. Успіх переговорів з "Газпромом" В.Орбан зможе використати на парламентських виборах 2014 року ", - зазначила газета.

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Видання також зауважило, що угорський уряд наприкінці минулого року затвердило будівництво нового російського газогону "Південний потік" (проти якого виступає Україна - УНІАН), а два місяці тому В.Орбан на зустрічі з президентом Володимиром Путіним декларував підтримку російських інвестицій.

"Ми вважаємо, що Росія є державою, яка має не лише значуще минуле, а й велике майбутнє. Тож Угорщина зацікавлена у підтримці плідної співпраці з Росією. Очевидно, що коли криза закінчиться, Росія отримає особливу роль", - сказав В.Орбан, слова якого наводить видання.

GW написала, що минулого тижня угорська влада вручила голові ради директорів "Газпрому" Віктору Зубкову орден за заслуги в розвитку угорсько-російських відносин.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня глава українського уряду Микола Азаров у ході візиту до Угорщини повідомив про початок поставок газу через угорську територію, завдяки яким Україна хоче знизити залежність від поставок з Росії.

За даними української влади, технічні можливості вже зараз дозволяють купувати Україні через Угорщину 2 млрд кубометрів газу, а в перспективі їх можна збільшити до 10 млрд куб.

Водночас минулими вихідними глава "Газпрому" Олексій Міллер звинуватив Україну у використанні "шахрайської схеми" для покупки газу з Європи, зазначивши, що паливо, яке купується у європейських компаній, - російське.