У Мінську міліція шукає працівника телеканалу, який включив в ефір порнографію

Кримінальну справу при цьому за даним фактом не порушувалася, повідомляє Rusnovosti.ru.

Напередодні в ефірі БелМузТВ в денний час був показаний порнографічний ролик. Відразу після цього мовлення каналу було перервано. Складність ситуації в тому, що мовлення БелМузТВ веде в багатьох громадських місцях.

Правоохоронні органи Білорусі шукають відеоінженера, який може бути причетний до інциденту. Як повідомляється, в ефір могло випадково вийти те, що інженер переглядав на роботі.