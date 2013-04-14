У Мінську міліція шукає працівника телеканалу, який включив в ефір порнографію
13:14, 14 квітня 2013Світ
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Білоруська міліція шукає працівника музканалу після трансляції порноролика.
БелМузТВ потрапив у скандал
Кримінальну справу при цьому за даним фактом не порушувалася, повідомляє Rusnovosti.ru.
Напередодні в ефірі БелМузТВ в денний час був показаний порнографічний ролик. Відразу після цього мовлення каналу було перервано. Складність ситуації в тому, що мовлення БелМузТВ веде в багатьох громадських місцях.
Правоохоронні органи Білорусі шукають відеоінженера, який може бути причетний до інциденту. Як повідомляється, в ефір могло випадково вийти те, що інженер переглядав на роботі.
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