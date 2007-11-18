Саакашвілі хоче, щоб ОБСЄ направила тисячу спостерігачів

Президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав посла ОБСЄ в Тбілісі направити тисячу спостерігачів на дострокові президентські вибори 5 січня майбутнього року.

"Для нас дуже важливо, щоб ОБСЄ, як найдемократичніший інститут спостерігачів у Європі, направила до Грузії сотні, а якщо буде необхідно і тисячу своїх представників", - сказав Саакашвілі на зустрічі з послом ОБСЄ в Грузії Тері Хакала в неділю.

За словами президента, така велика кількість спостерігачів необхідна країні, щоб показати, як пройдуть вибори, передають РІА Новости.

"Проти нас задіяно машину, яка намагається представити Грузію нестабільною країною, де проводяться недемократичні вибори", - відзначив Саакашвілі.

Він зазначив, що опозиція в країні має всі можливості вести свою політичну діяльність без обмежень.

"Ми не створимо жодному кандидатові в президенти проблем з кримінальним переслідуванням, хоча деякі і мають проблеми із законом. Грузинський народ сам повинен зробити свій вибір перед лицем всього світу", - підкреслив Саакашвілі.

За ініціативою президента Грузії, дострокові президентські вибори відбудуться 5 січня 2008 року. Бажання взяти участь у майбутніх виборах висловили, окрім Саакашвілі, лідер Лейбористської партії Шалва Нателашвілі, кандидат від об`єднаної опозиції безпартійний бізнесмен Леван Гачечиладзе, бізнесмен Бадрі Патаркацишвілі, лідер "Партії майбутнього" Гія Маїсашвілі