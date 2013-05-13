Настоятель Шаоліня запросив патріарха Кирила відвідати монастир

"Сподіваюся, що ви частіше будете приїжджати до нас, відвідувати китайські монастирі, в тому числі і монастир Шаолінь", - сказав настоятель на зустрічі глави Російської православної церкви з релігійними лідерами Китаю в Пекіні. Про це повідомляє РІА "Новости".

Ши Юн Синь додав, що наприкінці серпня — на початку вересня планує відвідати Москву і сподівається, що під час візиту йому ще раз вдасться зустрітися з патріархом Кирилом. "Ми знаємо, що сьогодні відновлюється, і не тільки відновлюється, а й розвивається, і зміцнюється Російська православна церква. І в цьому плані я вважаю, що ми можемо багато чому повчитися у вас", - додав настоятель Шаоліня.

За даними МЗС РФ, в КНР офіційно визнано п'ять релігійних конфесій: буддизм, даосизм, іслам, католицизм і протестантизм. За офіційною статистикою, в Китаї налічується понад 100 мільйонів вірян, у тому числі 20 мільйонів мусульман, 16 мільйонів протестантів і 5 мільйонів католиків. Але експерти оцінюють кількість вірян у Китаї до 300 мільйонів, у тому числі близько 100 мільйонів послідовників буддизму, 40 мільйонів протестантів, 13 мільйонів католиків, 20 мільйонів мусульман.