Українці в Польші вимагають повернення ”Народного Дому” в Перемишлі

Союз українців у Перемишлі (Підкарпатське воєводство Польщі) звернувся із відкритим листом до міської влади Перемишля, в якому просить повернути у їх власність "Народний Дім", розташований по вул. Костюшка.

Як передає кореспондент УНІАН, суперечка щодо "Народного Дому" продовжується вже тривалий час. Будинок збудувала 1904 року українська меншина за рахунок власних внесків. Після Другої світової війни будинок опинився у державній власності Польщі, а пізніше - у власності органів самоврядування. Українці вважають, що будинок вже давно повинен до них повернутися, оскільки міська влада Перемишля взагалі не дбає про будівлю.

Як прокоментувала журналістам голова Союзу українців у Перемишлі Марія ТУЦКА (Maria Tucka), "більшість будинків змінили покриття, фасади, у цьому будинку не проводиться ніяких робіт. Нам зав`язали руки, оскільки ми не власники і не можемо просити виділення коштів, а місто таких коштів не виділяє ".

Заступник міського голови Перемишля В`єслав ЮРКЄВІЧ (Wiesław Jurkiewicz) пояснює, що у цій справі радники міста вже прийняли відповідну резолюцію. Були проведені переговори із представниками польського уряду та послом України. Проте без рішення на рівні урядів спірне питання не вирішити: "Це не локальна проблема. Це питання, що вимагає регулювання держав та причетності державної казни”. “З юридичних причин місто Перемишль не може дарувати нерухомість такому суб`єкту," - зазначив В.ЮРКЄВІЧ.

Союз українців вважає, що правила дозволяють місту передати будинок, проте бракує бажання. Рішенням Повітового інспектора будівельного нагляду оглядову залу будинку не дозволено використовувати. Тому міська влада розраховує, що новий уряд вирішить цю проблему і ремонтом займеться новий власник, ймовірно Союз українців.