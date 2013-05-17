Чверть геїв ЄС за останні п’ять років ставали жертвами насильства (опитування)

Дослідження встановило, що респонденти молодшого віку з меншим рівнем достатку частіше зазнають дискримінації через свою сексуальну орієнтацію.

Європейська агенція з прав людини опитала 93 тисячі людей у Євросоюзі та Хорватії.

17 травня відзначають Міжнародний день боротьби з гомофобією та трансфобією.

Опитування ЛГБТ-спільноти Євросоюзу (ЛГБТ - лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери) демонструє тривожні тенденції, розповіла ВВС Анна Холліґан в Гаазі. Там зібралося близько 300 політиків та експертів, щоб обговорити створення нової політики, яка зможе викорінити гомофобію.

У четвер правозахисники з Amnesty International також заявили, що геї в Україні зазнають системної дискримінації.

Незафіксована дискримінація

В опитуванні, яке проводилося в інтернеті, лесбійок, геїв, бісексуалів та трансгендерних людей запитали, чи вони коли-небудь зазнавали дискримінації, насильства, словесних образ чи ненависті через свою сексуальну орієнтацію та статеву приналежність.

Директор Європейської агенції з прав людини Мортен К’яерум заявив, що й досі залишаються "великі проблеми" у боротьбі з дискримінацією ЛГБТ в Євросоюзу.

За даними дослідження, 26% респондентів (і 35% трансгендерних респондентів) розповіли, що на них нападали або погрожували фізичним насильством за останні п’ять років.

Більшість нападів на ґрунті ненависті, за повідомленнями, відбулися на людях, були скоєні більше ніж однією людиною, переважно чоловіками.

Більше половини осіб, які повідомили, що на них було скоєно напад, не заявляли про інцидент в поліцію, вважаючи, що їм не допоможуть.

Близько 20% геїв чи бісексуалів і 29% транссексуалів вказали, що зазнали дискримінації на роботі або під час пошуку роботи.

Дві третини респондентів заявили, що намагалися приховати або замаскувати свою сексуальну орієнтацію в школі.

Європейська агенція з прав людини сподівається, що інформація, отримана під час опитування, допоможе політикам у їх роботі щодо захисту представників ЛГБТ-спільноти.

ВВС Україна