Парламент Грузії вніс зміни до Виборчого кодексу

Парламент Грузії сьогодні в третьому, остаточному читанні вніс ряд змін до Виборчого кодексу країни. Як пояснив віце-спікер парламенту Михайло Мачаваріані, нововведення спрямовані на проведення в країні демократичних і прозорих виборів. Зокрема, змінюється принцип комплектації Центральної виборчої комісії (ЦВК): з 13 членів ЦВК 6 представлятимуть рейтингові політичні партії країни, які подолали 4-відсотковий бар`єр на останніх виборах до парламенту. Крім того, для затвердження рішень ЦВК відтепер потрібні дві третини голосів членів комісії, а не проста більшість.

Найважливішою зміною у Виборчому кодексі є зниження бар`єру для членства в парламенті з 7 до 5%.

Крім цього парламент відмовився від проведення в країні мажоритарних виборів, віддавши перевагу регіонально-пропорційним виборам.

Ліберальні зміни торкнулися також процесу моніторингу виборів спостерігачами. Якщо раніше зона моніторингу обмежувалася конкретними ділянками, тепер ареал моніторингу не обмежений.

Результат виборів, згідно з новим законом, вирішуватимуть дійсні бюлетені. Спрощується і реєстрація списків прихильників кандидатів в президенти. У разі, якщо в них будуть виявлені похибки, ЦВК дасть можливість їх виправлення, чого не було передбачено колишнім законодавством.