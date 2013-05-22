Збитки від торнадо в Оклахомі попередньо оцінено в мільярд доларів

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на телеканал CNN і страховий департамент штату, дані мають суто попередній характер, оскільки роботи з оцінки збитків ще не завершено.

Федеральна влада США обіцяла штату допомогу в ліквідації наслідків стихії.

Потужність торнадо, що обрушився на штат Оклахома, відповідала найвищій вимірюваній категорії Ф-5 за шкалою Фуджита. Влада штату підтвердила загибель24 осіб, серед яких дев'ять дітей. При цьому федеральне агентство США з надзвичайних ситуацій повідомляло про 51 загиблого. Крім того, до лікарні потрапили понад 230 постраждалих.