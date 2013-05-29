Громадяни України, які евакуювалися з Сирії, прибули до Москви

"З Латакії до Москви вилетів літак Іл-62, на його борту 128 громадян Росії і країн СНД, які побажали покинути Сирію", - повідомила офіційний представник МНС РФ Ірина Россіус.

Серед тих, хто покинув Сирію, 83 громадян Росії, решта - громадяни України, Молдови, Білорусії, Азербайджану і Таджикистану. "Серед 128 осіб 70 - це діти", - уточнила вона.

Годину тому літак приземлився в Домодєдово, передає РІА "Новости".