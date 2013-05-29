На МКС стартували росіянин, італієць та американка

Ракета-носій «Союз-ФГ» з транспортним пілотованим кораблем «Союз ТМА-09М» стартувала з космодрому Байконур.

Корабель має доставити на Міжнародну космічну станцію космонавта Федора Юрчихіна, астронавта Європейського космічного агентства (ESA) Луку Пармітано та астронавтку NASA Карен Найберг. Запуск «Союз ТМА-09М» здійснюється за так званою «короткій схемі», яка займає шість годин замість двох діб, як раніше. Експедиція триватиме 172 дні.

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