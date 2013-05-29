На МКС стартували росіянин, італієць та американка
00:45, 29 травня 2013Світ
381 0
Ракета-носій «Союз-ФГ» з транспортним пілотованим кораблем «Союз ТМА-09М» стартувала з космодрому Байконур.
Карен Найберг, Федір Юрчихин, Лука Пармітано / Фото : energia.ru
Корабель має доставити на Міжнародну космічну станцію космонавта Федора Юрчихіна, астронавта Європейського космічного агентства (ESA) Луку Пармітано та астронавтку NASA Карен Найберг.
Запуск «Союз ТМА-09М» здійснюється за так званою «короткій схемі», яка займає шість годин замість двох діб, як раніше.
Експедиція триватиме 172 дні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter