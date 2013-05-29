Парламент Болгарії затвердив новий уряд

Дострокові вибори до парламенту були оголошені після того, як екс-прем'єр Бойко Борисов оголосив про відставку уряди 20 лютого на тлі протестів, що почалися у зв'язку з різким підвищенням цін на енергоресурс, повідомляє РІА Новости.

Хоча правоцентристська партія Болгарії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЕРБ), яку очолював Борисов, перемогла на виборах, вона не набрала абсолютної більшості голосів, необхідних для формування уряду. Президент країни Росен Плевнелієв доручив це завдання Соціалістичній партії, що посіла на виборах друге місце і увійшла до коаліції з іншими політичними рухами.

Соціалісти запропонували сформувати позапартійний технократичний уряд: зокрема, на посаду прем'єра було запропоновано Пламена Орешарські - колишнього міністра фінансів, який не входив до складу жодної партії.

Посаду міністра закордонних справ обійме Крістіан Вігенін, міністром енергетики і економіки стане Драгомір Стойнев. Внутрішнє відомство очолить Цветлін Йовчев.