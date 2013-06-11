У новій будівлі парламенту Грузії обвалилася стеля (фото)

Про це повідомляє Грузія.Оnline.

Як повідомив журналістам начальник апарату парламенту Зураб Мараквелідзе, причиною обвалу стелі стало пошкодження пожежної труби, з якої ринув сильний напір води, який зруйнував одну зі стін будівлі.

Наприкінці травня Служба державного аудиту Мін'юсту Грузії опублікувала звіт, в якому говорилося, що будівництво в Кутаїсі нової будівлі парламенту країни у 2009-2012 рр.. було здійснено без відповідного дозволу та з використанням засобів нецільового фінансування.