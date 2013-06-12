У Туреччині дівчинка пройшла митницю за паспортом однорога

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail.

За словами матері дівчинки Ніки Харріс, вона не звернула уваги, що на підході до прикордонного контролю випадково дала 9-річній Емілі в руки іграшку. Коли ж батьки ховали паспорти після митниці, вони помітили, що турецький прикордонник не тільки пропустив Емілі за паспортом однорога, але ще й проштампував іграшковий документ. Вони думали, що зараз їх наздоженуть і змусять повернутися, але жодних дій з боку прикордонної служби не було.

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Ще більш дивним батькам дівчинки здалося те, що прикордонник навіть поговорив з Емілі, запитавши, скільки їй років. До того ж, за словами Ніки, паспорт однорога зовні зовсім не схожий на справжні британські паспорти.

Паспорт, який використовувала Емілі, був випущений компанією Bear Factory. У ньому наклеєна фотографія іграшкового однорога і наведена вся інформація про Лілі Харріс - місце і дата народження, розміри та забарвлення.