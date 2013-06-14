Сотні агентів, 56 авто, $100 мільйонів: Обама їде до Африки

Про це пише Lenta.ru з посиланням на The Washington Post, у розпорядженні якої опинився конфіденційний документ Секретної служби США, який свідчить, що заходи безпеки під час турне обійдуться в десятки мільйонів.

Відомо, зокрема, що на час поїздки в Сенегал, ПАР і Танзанію будуть спрямовані сотні агентів Секретної служби, яка відповідає за охорону перших осіб американської держави. Крім того, на випадок надзвичайних обставин біля узбережжя Африки передбачається розмістити авіаносець або десантний корабель з повністю укомплектованим медичним центром.

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Також США планують перекинути до Африки по повітрю 56 автомобілів, включаючи чотирнадцять лімузинів, санітарну машину, автомобіль з рентгенівським обладнанням, машини з апаратурою зв'язку і «глушилками» сторонніх сигналів, а також три вантажівки, навантажених куленепробивним склом для обладнання готелів, в яких зупинятимуться Обама та його дружина Мішель.

Повітряний простір над президентом і першою леді будуть у цілодобовому режимі патрулювати винищувачі. У Танзанії подружжя Обама планувало вирушити на сафарі, що вимагало присутності спецпідрозділу снайперів для охорони від диких звірів, однак вивчений The Washington Post документ свідчить, що захід скасували.

Поїздка Обами в три держави Чорної Африки відбудеться в період з 26 червня по 3 липня. Передбачається, що президент і перша леді США на одну ніч зупиняться в Дакарі (Сенегал), на дві ночі в Йоганнесбурзі, одну у Кейптауні (ПАР) і ще одну в Дар-ес-Салам (Танзанія). Білий дім і Секретна служба відмовилися коментувати отриману The Washington Post інформацію. Офіційні особи підкреслили, що план поїздки поки остаточно не складено.