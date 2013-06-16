Конституційний суд Кувейту розпустив парламент

Як повідомляєРІА Новостикз посиланеням на кувейтське інформагентство КУНА, причиною такого рішення стали порушення виборчого процесу.

При цьому Конституційний суд підтвердив законність внесених в жовтні минулого року еміром країни шейхом Сабахом аль-Ахмедом ас-Сабахом поправок до закону про вибори, які раніше були опротестовані опозицією. Згідно з поправками, виборець може проголосувати лише за одного кандидата у депутати, а не за чотирьох, як це було раніше.

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Вибори до парламенту Кувейту пройшли 1 грудня минулого року на підставі поправок, внесених еміром країни до закону про вибори. Опозиція виступила проти поправок і фактично бойкотувала грудневі вибори. В результаті, у чинному до сьогоднішнього дня парламенті працювали лише прихильники влади, що викликало глибоку політичну кризу в країні.