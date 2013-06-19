МЗС України радить не брати участі в акціях протесту в Туреччині
Міністерство закордонних справ України продовжує рекомендувати українським громадянам не брати участі в акціях протесту в Туреччині та уникати місць надмірного скупчення людей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич.
“На даний час ми продовжує рекомендувати громадянам України не брати безпосередньої участі в акціях протесту та уникати місць надмірного скупчення людей для уникнення будь-яких небажаних ситуацій”, - сказав Зварич.
Посилаючись на інформацію генерального консульства в Стамбулі, Зварич повідомив, що в усіх містах, де відбуваються мітинги та акції протесту, без збою працює вся необхідна інфраструктура. Поза місцями проведення масових акцій та сутичок демонстрантів з поліцією обстановка спокійна, загрози для громадян України немає.
Як повідомляв УНІАН, демонстрації та мітинги в Стамбулі, Анкарі та інших містах Туреччини почалися після того, як поліція 31 травня жорстко розігнала демонстрацію захисників стамбульського парку Гезі.
На цю тему: Турецька поліція провела нічні облави на учасників акцій протесту
Виступи місцевих жителів і екологів переросли в маніфестації проти прем'єр-міністра Реджепа Тайїпа Ердогана і "повзучої ісламізації" країни, яку, як вважають протестувальники, проводить правляча партія.
За офіційними даними, не менш як 4 людини загинули і близько 5 тисяч - були поранені під час акцій протесту.
Площа Таксім і парк Гезі, де відбуваються демонстрації проти політики уряду, були повністю зачищені від протестучвальників