Російські альпіністи відмовилися від евакуації з місця теракту в Пакистані

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на виконавчого директора Федерації альпінізму Росії (ФАР) Олексія Овчинникова.

Трагедія сталася на гірському курорті Фейрі-Мідоуз. Спочатку повідомлялося, що від 10 до 12 озброєних осіб у формі працівників правоохоронних органів увійшли в готель, вивели десятьох туристів на вулицю і розстріляли.

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Потім посол України Володимир Лакомов повідомив РІА Новости, що трагедія сталася в наметовому таборі біля підніжжя гори Нангапарбат, а не в готелі. Перша група у складі восьми осіб вже евакуйована в Ісламабад, а зв'язок з другою було втрачено в неділю.

"Група вийшла на зв'язок, яку ми втратили. Але зараз встановили, що друга група складалася не з шести росіян, а з чотирьох: (Ольга) Суханова, (Вікторія) Клименко, (Віктор) Бочкарьов і (Ігор) Мітрошенков, з ними ще прибалтка. Це тепер точна інформація. З нами на зв'язок вийшла Суханова і сказала, що все гаразд, що вони в населеному пункті Скарду і не будуть евакуюватися, а підуть в базовий табір під Гашербрум. А Олексій Косяков, який відмовився евакуюватися з першою групою, рухається до них, але ще не дістався", - сказав Овчинников по телефону.

"Посольство наше в Пакистані проінформовано і також з ними на зв'язку перебуває", - додав Овчинников.