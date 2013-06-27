Твіттер відмовився видати владі Туреччини дані протестувальників

Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ, про це заявив міністр транспорту, мореплавства та комунікацій Біна Йилдирим.

"Наші співробітники провели переговори з цього приводу з власниками соцмереж. Частково вони виявилися позитивними, але, на жаль, "Твіттер" не пішов нам назустріч", - сказав міністр.

"Твіттер" офіційно юридично не присутній на турецькому ринку і тому може взагалі не контактувати з владою. Йилдирим у зв'язку з цим закликав керівництво мікроблогів відкрити в Туреччині офіційне представництво і "включитися в місцеве законодавство".

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"Якщо ви провадите діяльність у цій країні, то маєте сприяти правосуддю. Так відбувається у всіх країнах. Злочин, скоєний в реальному житті або в електронній сфері, є злочином. "Твіттер" міг би відкрити у нас свій офіс, так далі тривати не може", - сказав міністр.

У той же час, голова ради директорів "Твіттера" Дік Костоло, кажучи про очолюваний ним сервіс, вказав, що "принадність такого відкритого громадського майданчика в тому, що він забезпечує повний доступ до того, що думають і бачать люди".

"Ви можете використовувати цей сервіс для вираження своїх переконань. Цим і займався народ Туреччини і люди в інших місцях, реагували на події. Для цього і створений "Твіттер", - сказав він.

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Для протестувальників "Твіттер" виправдав себе як ефективний інструмент комунікації. Через блог надсилалися повідомлення про доступних в даний момент адвокатів поблизу управління безпеки, куди доставляли затриманих. Оперативно оновлювалися дані про обстановку та маршрути прямування поліції, повідомлялися адреси квартир, де лежать поранені маніфестанти, і список необхідних їм ліків. Тільки за перші три дні виступів було надіслано більше твітів, ніж за час, поки розгорталися події на каїрському Тахрірі.

Серед повідомлень була велика кількість закликів брати участь в антиурядових акціях, йти на барикади. Враховуючи те, що ці твіти протягом декількох хвилин розсилалися аудиторії в кілька сотень тисяч людей, "Твіттер" зіграв найважливішу роль у зростанні масштабу заворушень і протестів в Туреччині. Влада виявилися беззахисною перед цим видом обміну інформацією. В уряді визнали, що "Твіттер", по суті, став головним винуватцем розростання заворушень і основним інформаційним знаряддям протестувальників.