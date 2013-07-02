Путін закликає протистояти вимогам "Третього енергопакету"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав під час другого саміту учасників Форуму країн - експортерів газу 1 липня в Кремлі.

«Не можу не сказати і про введені останніми роками низкою країн-споживачів дискримінаційні обмеження щодо постачальників природного газу. Маю на увазі, перш за все, зміни регуляторного енергетичного законодавства в Євросоюзі, так званий «третій енергопакет». Введення в дію відповідної «газової директиви» серйозно обмежує діяльність традиційних постачальників газу на ринок Євросоюзу, постачальників, які десятиліттями інвестували свої кошти в розвиток європейської газової галузі», - сказав Путін.

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«У цих умовах ключове значення набуває солідарність країн – експортерів газу. Протистояти неправомірному тиску, відстоювати інтереси виробників і постачальників газу на зовнішні ринки ефективніше, безумовно, разом. Ми хочемо, щоб наші інтереси справедливо враховувалися, саме справедливо», - наголосив він.

Окрім цього, він відзначив, що вироблення спільних позицій держав - учасниць Форуму з головних питань взаємодії з країнами-покупцями важливе ще і в контексті так званої міжпаливної конкуренції, що посилюється в світі.

«Ефективність, надійність, екологічність газу – це об'єктивні чинники. Але це не означає, що ми маємо опочивати на лаврах, інакше можна програти у змаганні з іншими видами ресурсів», - сказав він.

При цьому Путін вважає, що, незважаючи на всі складнощі сучасної економічної кон'юнктури, Форум країн – експортерів газу має добрі перспективи.

«Впевнений, нам цілком під силу сформувати ефективно працюючі механізми забезпечення законних інтересів газодобувних країн», - сказав він.

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Довідка УНІАН. Третій енергопакет ЄС, який було схвалено в 2009 році, вимагає розділення вертикально-інтегрованих енергетичних компаній на такі, що добувають і постачають енергоносії. Він викликав невдоволення з боку Росії. РФ пропонує Європейському Союзу виключити газопроводи в обхід України – «Північний потік» і «Південний потік» – із зони дії норм Третього енергетичного пакета. Українська влада зобов'язалася запровадити положення Третього енергетичного пакета до 2015 року. Проти цього виступає Російська Федерація, яка поставляє через Україну до 80% свого газового імпорту в Євросоюз.