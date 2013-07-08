Дорогою до Південного Судану загорівся літак президента Сомалі

Літак з президентом Сомалі Хасаном Шейхом Махмудом на борту був змушений перервати політ і екстрено повернутися в аеропорт Могадішо через загоряння в одному з двигунів, повідомляє РІА Новости з посиланням на ВВС.

Як повідомили очевидці, на злітно-посадковій смузі літак зустріли кілька пожежних машин, які ліквідували загоряння. У результаті події пошкодження, окрім двигуна, отримала одна зі стійок шасі.

За словами прес-секретаря президента, причина інциденту поки не встановлена. Він також уточнив, що глава держави не постраждав, його поїздка в Південний Судан відкладена.