Захід чекає «правильного рішення» Путіна

Очікувана перемога Володимира Путіна на парламентських виборах, які пройшли у країні може стати для нього як благословенням, так і прокляттям. Як пише газета The Financial Times, Путін повинен зробити вибір у бік того, щоб «правильного» розпорядитися своєю перемогою. На Заході він відомий так спритний тактик, але поки незрозуміло, чи є у нього стратегія. Результати виборів дають Путіну «платформу для правильного вибору», - відзначає експерт по Росії і головний редактор британського інтернет-видання Trusted Sources Крістофер Гренвілл. Він вважає, що Путін повинен позначити свого наступника, забезпечити йому визнання як гаранта стабільності в країні і піти з влади.

Газета.ру