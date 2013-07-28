Яндекс відкрив сторінку пам'яті Іллі Сегаловича
Компанія Яндекс відкрила сторінку, де кожен може поділитися спогадами про померлого сьогодні співзасновника Яндекса Іллю Сегаловича.
"Ми збираємо спогади про Іллю для публікації на цій сторінці. Пишіть", - повідомляється на сторінці.
На даний момент свої відгуки і спогади залишили 11 людей - переважно співробітники Яндекса.
"Людина майбутнього часу, і так неприродно додавати слово "був". Це ж не про нього", - написала Олена Грунтова, керівник програми "Інтентний пошук" Яндекса.
"Це була людина, яка удвічі за мене старша, але, коли ми і мої ровесники зустрічалися з ним в коридорі і спілкувалися на будь-які теми, ми абсолютно цього не помічали. Ілля був напрочуд відкритою, чесною і простою людиною", - згадує Андрій Ярошевський, керівник сервісу Яндекс.Зображення.
"Не знаю, чим можна замінити його енциклопедичність в технологіях і чисте бачення продукту. Але він залишив за собою ціле нове покоління програмістів, цілу школу. А його етичні стандарти задали рівень усім нам", - сказав друг Іллі Сегаловича і співзасновник компанії Аркадій Волож.
Нагадаємо, Ілля Сегалович був відключений від апарату штучного життєзабезпечення в суботу, 27 липня.