Яндекс відкрив сторінку пам'яті Іллі Сегаловича

"Ми збираємо спогади про Іллю для публікації на цій сторінці. Пишіть", - повідомляється на сторінці.

На даний момент свої відгуки і спогади залишили 11 людей - переважно співробітники Яндекса.

"Людина майбутнього часу, і так неприродно додавати слово "був". Це ж не про нього"​​, - написала Олена Грунтова, керівник програми "Інтентний пошук" Яндекса.

"Це була людина, яка удвічі за мене старша, але, коли ми і мої ровесники зустрічалися з ним в коридорі і спілкувалися на будь-які теми, ми абсолютно цього не помічали. Ілля був напрочуд відкритою, чесною і простою людиною", - згадує Андрій Ярошевський, керівник сервісу Яндекс.Зображення.

"Не знаю, чим можна замінити його енциклопедичність в технологіях і чисте бачення продукту. Але він залишив за собою ціле нове покоління програмістів, цілу школу. А його етичні стандарти задали рівень усім нам", - сказав друг Іллі Сегаловича і співзасновник компанії Аркадій Волож.

Нагадаємо, Ілля Сегалович був відключений від апарату штучного життєзабезпечення в суботу, 27 липня.