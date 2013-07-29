Армія Тунісу оголосила центральну площу столиці закритою військовою зоною

Військовослужбовці армії Тунісу в понеділок оточили колючим дротом центральну площу столиці і оголосили її "закритою військовою зоною", повідомляє РІА Новости з посиланням на Рейтер.

До такого кроку вдалися для припинення сутичок між учасниками проурядових і опозиційних демонстрацій. Раніше керівники політичних організацій обох сторін заявляли про свій намір знову вивести прихильників на вулиці.

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У Тунісі набирає обертів політичне протистояння між ліберальними і релігійними партіями. Останнім часом напруга посилилася через низку замовних вбивств опозиційних політиків.

Відомий своїми лівими поглядами опозиціонер Мохаммед аль-Брахмі, який виступав проти ісламістів і закликав до повалення влади ісламської партії "Ан-Нахда", був розстріляний невідомими біля свого будинку в туніській столиці вранці в минулий четвер. Слідство знайшло зв'язок між вбивствами аль-Брахмі й іншого супротивника ісламістів Шукрі Бельїда, також розстріляного біля свого Будинки 6 лютого цього року.