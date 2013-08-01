Дуров запросив Сноудена попрацювати на «ВКонтакте»

Засновник соціальної мережі «ВКонтакте» Павло Дуров запросив колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена до себе на роботу в команду програмістів.

«Запрошуємо Едварда до Петербурга і будемо раді, якщо він вирішить поповнити зоряну команду програмістів «ВКонтакте». Врешті-решт, немає популярнішої європейської інтернет-компанії, ніж VK. Думаю, Едварду може бути цікаво займатися захистом особистих даних мільйонів наших користувачів», - написав Дуров на своїй сторінці в мережі.

Як повідомляв УНІАН, екс-співробітник ЦРУ Сноуден, якого розшукують США, з 23 червня перебував у транзитній зоні московського аеропорту «Шереметьєво». У Сполучених Штатах Сноудена обвинувачують у розголошенні секретної інформації.

Його американський паспорт було анулювано, тому він не міг покинути транзитну зону "Шереметьєво". Сноуден звернувся до ФМС РФ із запитом на надання тимчасового притулку в Росії.

Разом з тим Білий дім наполягав на поверненні Сноудена до США.

Сьогодні, 1 серпня, Сноуден одержав тимчасовий притулок у Росії строком на один рік.