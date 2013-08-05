У В'єтнамі заборонили будь-яку не особисту інформацію в блогах і соцмережах

Згідно з новим правилом, в інтернеті не можна ділитися інформацією з новинних видань і сайтів урядів. Особистою сторінкою вважаються власний блог або сторінка в соціальній мережі. При цьому інформацію також не можна компілювати та резюмувати, повідомляє Digit.ru з посиланням на в'єтнамські ЗМІ.

Постанова дозволить запобігти поширенню неправдивої інформації в інтернеті, сказав заступник міністра з інформації та комунікацій Ле Нам Чанг (Le Nam Thang). За його словами, власникам персональних сторінок і сторінок у соцмережах забороняється використовувати інформацію медіа-агентств як свою власну.

На тему: У Японії парламентарій наклав на себе руки через повідомлення в блозі

У той же час, керівник одного з в'єтнамських ділових журналів Нгуен Ван Фу (Nguyen Van Phu) вважає, що, виходячи зі змісту прийнятої постанови, заборона стосується тільки цитування користувачем соцмережі тексту новини на своїй сторінці, але не стосується можливості викласти посилання на новинний ресурс.

Нова постанова набуде чинності з 1 вересня, повідомляють ЗМІ.