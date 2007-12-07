У Чехії поставили радар американської ПРО

У Чехії біля населеного пункту Мішов у Західній Богемії, в 90 кілометрах на південний захід від Праги, завершено монтаж радара американської протиракетної оборони (ПРО).

Як повідомили в Міністерстві оборони Чехії, працездатність установки буде випробувана в січні 2008 р. Її спорудження обійшлася НАТО в 21 млн. євро, передає агентство «Defense Express»

Радар встановлено на так званому полі Аустерліца, де в листопаді 1805 року відбулася битва трьох імператорів (Наполеона, Олександра I Франца II), яка завершилася поразкою російсько-австрійської коаліції. Аустерліцем називалося нинішнє чеське місто Славков.