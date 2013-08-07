Водолази обстежують субмарину, яку хоче підняти з дна моря Янукович

Фахівці Чорноморського флоту Росії приєднаються до роботи ВМС України з обстеження підводного човна Щ-216, що затонув у роки Великої Вітчизняної війни біля берегів Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони РФ за підсумками робочої зустрічі начальника штабу ЧФ Росії контр-адмірала Олександра Носатова з начальником штабу Військово-Морських сил Збройних сил України контр-адміралом Дмитром Шакуро, присвяченої спільній операції з обстеження і можливого подальшого підйому загиблого радянського підводного човна.

На зустріч були запрошені представники управління пошукових і аварійно-рятувальних робіт ЧФ РФ, фахівці аварійно-рятувальної служби ВМС України, а також співробітники відділу Державної служби охорони культурної спадщини України.

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«Під час зустрічі сторони обговорили терміни початку робіт, графік і склад сил, які до них залучатимуться від ЧФ і ВМС України. Враховуючи пошкодження підводного човна і наявність на ньому боєзапасу, що може ускладнити підйом субмарини або зробити його неможливим, ухвалено рішення про дообстеження човна водолазами з метою підготовки об'єктивного документа про стан підводного корабля. На підставі акту водолазного обстеження ПЧ конструкторські бюро розроблять можливі варіанти проекту підйому судна», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову і главі Адміністрації Президента Сергію Льовочкіну пропрацювати питання можливості підйому радянського підводного човна Щ-216 серії Х-біс, виявленого співробітниками Кримської республіканської установи «Чорноморський центр підводних досліджень» поблизу мису Тарханкут.

Уряд має забезпечити транспортування субмарини, її дослідження, поховання екіпажа підводного човна і створення музею на його базі. Крім того, Президент доручив розглянути питання створення меморіалу загиблим морякам.

Підводний човен Щ-216 було виявлено 4 липня на глибині 52 м у 12 милях на південний захід від мису Тарханкут.

Згідно з архівними даними, човен зник у лютому-березні 1944 року під час виконання бойового завдання. Причиною загибелі судна і 47 членів екіпажа стало потоплення глибинними бомбами.

Фахівці не виключають, що судно можна підняти з дна моря, в перспективі законсервувати і створити там унікальний музей військової історії.