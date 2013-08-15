На найбільшому в світі мідному руднику несподівано почався страйк
02:09, 15 серпня 2013Світ
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У Чилі робітники почали несподіваний страйк на найбільшому в світі мідному руднику Escondida, контрольованому компанією BHP Billiton.
Пізніше до акції приєдналися працівники ще двох шахт компанії - Spence і Cerro Colorado.
Як повідомив представник профспілки, спочатку акцію планувалося продовжувати 24 години, але вона може бути продовжена, і питання про тривалість страйку буде вирішуватися в найближчі години. За словами представника, причиною страйку стала низка вимог щодо заробітної плати та умов праці, на які компанія не реагувала.
Торік на шахті Escondida було видобуто 1,1 млн т міді, що становить близько 20% національного видобутку Чилі - найбільшого виробника міді в світі, зауважує РосБізнесКонсалтинг.
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