На найбільшому в світі мідному руднику несподівано почався страйк

Пізніше до акції приєдналися працівники ще двох шахт компанії - Spence і Cerro Colorado.

Як повідомив представник профспілки, спочатку акцію планувалося продовжувати 24 години, але вона може бути продовжена, і питання про тривалість страйку буде вирішуватися в найближчі години. За словами представника, причиною страйку стала низка вимог щодо заробітної плати та умов праці, на які компанія не реагувала.

Торік на шахті Escondida було видобуто 1,1 млн т міді, що становить близько 20% національного видобутку Чилі - найбільшого виробника міді в світі, зауважує РосБізнесКонсалтинг.