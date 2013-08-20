ЗМІ: влада Британії знищила всі матеріали Сноудена
Співробітники спецслужб Великої Британії знищили жорсткі диски, що містять передану Едвардом Сноуденом секретну інформацію.
Про це стало відомо зі статті, опублікованій редактором Guardian Аланом Ресбріджером, - повідомляє Газета.ру.
За словами Ресбріджера, напередодні йому надійшов дзвінок від британського урядовця, який пригрозив судовим розглядом, якщо редактор не поверне секретні дані британським спецслужбам. Після дзвінка в офіс Guardian прийшли два співробітника Центру урядового зв'язку, які вилучили з комп'ютерів вінчестери, що містять передану Сноуденом інформацію, і знищили їх.
На думку Ресбріджера, інцидент, що стався і затримання Девіда Міранди (бойфренда журналіста Гленна Грінвальда, який займається публікацією матеріалів Сноудена) свідчать про те, що свобода слова у Великій Британії перебуває під загрозою.