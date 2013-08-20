ЗМІ: влада Британії знищила всі матеріали Сноудена

Про це стало відомо зі статті, опублікованій редактором Guardian Аланом Ресбріджером, - повідомляє Газета.ру.

За словами Ресбріджера, напередодні йому надійшов дзвінок від британського урядовця, який пригрозив судовим розглядом, якщо редактор не поверне секретні дані британським спецслужбам. Після дзвінка в офіс Guardian прийшли два співробітника Центру урядового зв'язку, які вилучили з комп'ютерів вінчестери, що містять передану Сноуденом інформацію, і знищили їх.

На думку Ресбріджера, інцидент, що стався і затримання Девіда Міранди (бойфренда журналіста Гленна Грінвальда, який займається публікацією матеріалів Сноудена) свідчать про те, що свобода слова у Великій Британії перебуває під загрозою.