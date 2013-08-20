У США на базі ВМС стався вибух, 8 постраждалих

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на прес-реліз ВМС США.

Внаслідок вибуху в ремонтному доці, який стався о 9 ранку за місцевим часом (4 вечора за Києвом) 20 серпня, постраждали вісім військовослужбовців. Один з них був доставлений до лікарні з важкими пораненнями. Імена потерпілих не повідомляються.

На тему: У США на хімзаводі стався вибух, є постраждалі (фото)

Вибух стався під час проведення ремонту службового катеру. Склади боєприпасів, як повідомляється, внаслідок вибуху не постраждали. Робота арсеналу в даний час триває в звичайному режимі. Причини вибуху з'ясовуються.

Арсенал «Ірл» побудували в затоці Сенді-Хук під час Другої світової війни. База, на якій працюють до півтори тисячі осіб, розташовується на території в 40 квадратних кілометрів.