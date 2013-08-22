ФБР заявило про розгром хакерського руху Anonymous

За словами Берглас, учасники хакерського угруповання LulzSec, заарештовані в 2012 році, грали ключову роль в Anonymous.

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Їхні арешти, пояснив він, внесли «додатковий рівень недовіри» в русі і стали стримуючим фактором для нього. Зокрема, недовіра всередині Anonymous виникла через те, що арешти були проведені завдяки Гектору Монсегура (Hector Monsegur) - колишньому члену LulzSec, який став співпрацювати з ФБР, повідомляє Lenta.ru.

Професор університету Макгілла Габріелла Коулман (Gabriella Coleman), яка займається вивченням Anonymous, заявила Huffington Post, що арешти дійсно вдарили по «центральному вузлі активності» хакерів. Разом з тим, підкреслила вона, рух все ще може швидко і легко об'єднатися для нових дій.

Угруповання LulzSec діяла менше місяця, з травня по червень 2011 року. За цей час хакери встигли вчинити ряд гучних атак, жертвами яких стали ЦРУ, Sony Pictures і британський таблоїд The ​​Sun. Потім угрупування оголосило про саморозпуск.

Згодом ФБР і правоохоронні органи інших країн заарештували більшість ключових учасників LulzSec. У 2013 році шестеро з них отримали тюремні терміни від одного до трьох років.

На відміну від LulzSec, рух Anonymous представляє себе як об'єднання анонімних користувачів без лідера і ієрархії. Участь у русі також не регламентується: від атаки до атаки це можуть бути різні люди. Anonymous брали на себе відповідальність за ряд найбільших атак на великі корпорації і державні структури. Однак в останні місяці, дійсно, масштаб дій хакерів зменшився.