У Росії депутат порівняв Обаму з Міккі Маусом

Член групи зі зв`язків з парламентом Сирії в Держдумі РФ, депутат від Єдиної Росії Володимир Бурматов вважає, що Обаму не можна назвати самостійним президентом, повідомляє РІА Новости.

"Він зараз на зразок Міккі Мауса, він теж популярний і розкручений, як герой цього мультика. Але ні в кого не викликає сумніву, що слова, вкладені в уста Міккі Мауса - це не його слова, а тих, хто за нього їх сказав і придумав . На жаль, у випадку з Обамою те ж саме, він грає не свою гру, це нав`язана гра, і незрозуміло, чому він ведеться на це", - сказав Бурматов.

Він вважає, що США в будь-якому разі не праві в цій ситуації, тому що діють, не зважаючи на будь-чию думку.

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"Лауреат Нобелівської премії миру в черговий раз доводить, що вона була вручена йому абсолютно марно", - вважає депутат.

Нагадаємо, раніше Барак Обама в інтерв`ю телеканалу CNN висловився проти військового втручання в ситуацію в Сирії без мандата ООН. Проте американський лідер заявив, що США не очікують співпраці режиму Башара Асада зі світовою спільнотою, тому Америка постарається змістити сирійського лідера. Одночасно міністр оборони США заявив, що його відомство готове "до будь-якого варіанту розвитку подій".