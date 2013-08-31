Папа Римський призначив нового главу уряду Ватикану

Як повідомляє радіо Ватикану, ним став апостольський нунцій (посол Ватикану) у Венесуелі архиєпископ Піетро Паролін.

Він замінив на цій посаді кардинала Тарчізіо Бертоне.

Як йдеться в повідомленні, новий держсекретар приступить до виконання обов’язків 15 жовтня.

«З цієї нагоди Вселенський архиєрей прийме на аудієнції керівників та урядовців Державного секретаріату, щоб публічно подякувати кардиналові Тарцізіо Бертоне за його віддане і вірне служіння Апостольській столиці та представити нового державного секретаря», - інформує радіо Ватикану.