Папа Римський призначив нового главу уряду Ватикану
16:32, 31 серпня 2013Світ
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Папа Римський Франциск призначив нового державного секретаря Святого престолу (главу уряду Ватикану).
Папа Римський Франциск призначив нового державного секретаря / Фото: elcomercio.pe
Як повідомляє радіо Ватикану, ним став апостольський нунцій (посол Ватикану) у Венесуелі архиєпископ Піетро Паролін.
Він замінив на цій посаді кардинала Тарчізіо Бертоне.
Як йдеться в повідомленні, новий держсекретар приступить до виконання обов’язків 15 жовтня.
«З цієї нагоди Вселенський архиєрей прийме на аудієнції керівників та урядовців Державного секретаріату, щоб публічно подякувати кардиналові Тарцізіо Бертоне за його віддане і вірне служіння Апостольській столиці та представити нового державного секретаря», - інформує радіо Ватикану.
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