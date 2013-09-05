РФ погрожує заходами у відповідь, якщо США продовжать арештовувати росіян

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та преси Міністерства закордонних справ РФ, про це уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов заявив на зустрічі з представником Посольства США в Москві.

Зокрема, Долгов зустрівся із запрошеним до міністерства представником посольства США в Москві, якому була вручено ноту протесту у зв'язку з частими арештами російських громадян у третіх країнах на запити американських правоохоронних органів з метою екстрадиції до США.

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«Долгов привернув увагу до конкретних випадків переслідування громадян Росії за сумнівними звинуваченнями у поставив вимогу покласти край цій неприйнятній практиці, продовження якої змусить російську сторону вжити заходів у відповідь», - йдеться в повідомленні.

Було також підкреслено, що якщо у правоохоронних органів США є претензії до російських громадян, слід задіювати механізм двостороннього Договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1999 року.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня МЗС Росії порекомендував росіянам, до яких є претензії з боку США, не виїжджати за кордон, оскільки вони можуть бути видані в цю країну.

«Останнім часом почастішали випадки затримання російських громадян у різних країнах світу на запити американських правоохоронних органів з метою їх екстрадиції та судового переслідування в США», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що практика показує, що «судові процеси над тими, хто був фактично викрадений і вивезений до США, носять упереджений характер, базуються на хиткій доказовій базі і мають яскраво виражений обвинувальний характер». Як правило, вони закінчуються оголошенням неправомірних вироків з тривалими строками ув'язнення.

За цих умов МЗС Росії рекомендує російським громадянам утриматися від зарубіжних поїздок, особливо до країн, які уклали з США договори про взаємну видачу, якщо є обгрунтовані підозри в тому, що американські правоохоронні органи мають до них якісь претензії.