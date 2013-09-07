Сирійська влада запропонувала винагороду за упійманих повстанців

За інформацію місце переховування іноземних бойовиків, здатну призвести до їх взяття в полон чи знищення, пропонується виплачувати 200 тисяч фунтів. (На чорному ринку за один американський долар дають 200 місцевих фунтів), повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Державні ЗМІ, що поширили цю інформацію, уточнили, що особистості людей, що допомагають ловити повстанців, будуть збережені в таємниці.

Водночас з цим уряд пообіцяв амністувати всіх учасників збройного повстання, які вкажуть на притулок своїх товаришів по зброї. Прощення, однак, обіцяно тільки громадянам Сирії, іноземці цієї амністією скористатися не зможуть.

Повстання в Сирії триває вже два з половиною роки. Останнім часом все більш активну участь у боях на боці повстанців приймають ісламісти з інших країн. У той же час на боці уряду воюють ліванські бойовики руху «Хізбалла», а також іракські шиїти.