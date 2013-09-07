Пакистан звільнив сімох лідерів афганських талібів

У повідомленні наголошується , що за рахунок цього Пакистан розраховує налагодити свої напружені відносини з афганською владою .

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Із закликом відпустити ряд високопоставлених талібів до прем'єр-міністра Пакистану Наваза Шаріфа раніше звертався президент Афганістану Хамід Карзай, повідомляє Lenta.ru.

Як уточнює Agence France-Presse, офіційно пакистанська влада пояснили своє рішення бажанням по можливості надати Афганістану сприяння в переговорах з бойовиками. При цьому минулого року Пакистан вже звільнив 26 талібів. Крім того, в січні 2013 року влада країни заявила, що відпустять абсолютно всіх бойовиків, підозрюваних причетності до «Талібану».

Карзай під час недавнього візиту до Пакистану заявив, що розраховує на сприяння сусідів у переговорах з талібами. На думку президента Афганістану, цьому процесу може допомогти звільнення окремих лідерів руху, які перебувають у пакистанських в'язницях. Карзай вважає, що в цьому випадку вони будуть більш схильні до переговорів, проте більшість експертів у цьому сумнівається.

Раніше афганська влада неодноразово звинувачували сусідів у симпатіях до талібів. Зокрема, Карзай стверджував, що ліквідувати рух на території його власної країни не вдається саме тому, що його лідерів вкриває і спонсорує Пакистан. Офіційний Ісламабад ці претензії відкидає, зазначаючи, що максимально зацікавлений у стабілізації обстановки в Афганістані.

У 2014 році Афганістан повинні покинути близько 87 тисяч військовослужбовців НАТО, які в даний час забезпечують порядок в країні. Після їх відходу цей обов'язок перейде до власних сил безпеки Афганістану. При цьому ряд критиків Карзая сумнівається в боєздатності поліції і армії країни і побоюється, що після виведення сил НАТО влада в країні знову перейде до рук талібів. У свою чергу влада називає ці побоювання безпідставними.