Гра World of Tanks залучить молодь до танкових військ - Міноборони РФ

"Я думаю, гравці цієї гри будуть унікальним набором, тим більше, ми робимо ставку на цифру, на комп'ютерні технології. Я думаю, це одна із сходинок підготовки майбутніх екіпажів майбутніх машин", - сказав Шевченко в ефірі радіостанції "Ехо Москви", повідомляє РІА Новости.

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Розрахована на багато on-line гра World of Tanks дозволяє гравцеві брати участь у боях на броньованих машинах, створених у різних країнах в середині XX століття. У грі представлено більше 300 видів танків і самохідних знарядь, які використовувалися або розроблених в СРСР, Третьому рейху, США, Франції, Великобританії та Китаї. World of Tanks є одним з найбільш успішних проектів на ринку і налічує більше 50 мільйонів шанувальників у всьому світі.