ЗМІ: Терористи "Хізбалли" проводять масштабну мобілізацію на допомогу Сирії

Про це повідомила ліванська газета The Daily Star з посиланням на дипломатичні джерела.

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Режим Башара Асада і його іранські та ліванські союзники скористалися наданою відстрочкою через невдачі США заручитися широкою підтримкою і почали підготовку до найгіршого для них розвитку подій - американському військового удару, повідомляє newsru.co.il.

Зокрема, "Хізбалла" проводить масштабну мобілізацію і має намір "поставити під рушницю" десятки тисяч бойовиків. За словами деяких ліванських представників, терористи спішно мобілізували всіх, хто коли-небудь проходив якусь підготовку на базах "Хізбалли" .

На думку дипломатичних джерел, готовність Ірану і "Хізбалли" екстрено втрутитися в громадянську війну свідчить, що Тегеран і лідери ліванських терористів вважають плановані американські удари по різних військових і урядових об'єктах реальною загрозою існуванню сирійського режиму. Нагадаємо, що США при цьому офіційно заявляють про небажання скидати Башара Асада.

Згідно з відомостями дипломатичних і політичних джерел, збройні сили Сирії приготували список потенційних мішеней, за якими планують завдати у відповідь удар. Список включає цілі в Ізраїлі, а також американські бази в Туреччині та арабських країнах, наприклад, в Йорданії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран має намір завдати удар по американських інтересах у разі атаки на Сирію. Зокрема, Wall Street Journal повідомив, що розвідка США перехопила наказ командувача іранськими "Бригадами Кудс" при Корпусі вартових ісламської революції генерала Касема Солеймані, звернений до шиїтських бойовиків в Іраку, про теракти проти посольства США та інших американських об'єктах в Іраку.