Обама відкинув закиди про нерішучість щодо удару по Сирії
Президент США Барак Обама в інтерв'ю телеканалу ABC в неділю відкинув закиди в нерішучості, які висувають прихильники військового втручання США в конфлікт у Сирії.
Обама спочатку прийняв рішення провести військову операцію проти Сирії у відповідь на передбачуване використання режимом президента Башара Асада хімічної зброї 21 серпня в передмістях Дамаска.
Проте потім президент США несподівано звернувся за схваленням військової операції в конгрес. Потім Обама змінив курс у відповідь на російські пропозиції передати сирійську хімічну зброю під міжнародний контроль, і в суботу Росія і США представили план ліквідації сирійської хімзброї, повідомляє РІА Новости.
За словами Обами, його підхід може виглядати "не дуже плавним, дисциплінованим і лінійним", проте він працює.
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"Я в меншій мірі стурбований політикою стилю. Я набагато більше стурбований тим, щоб проводити правильну політику", - заявив Обама.
За його словами, в результаті політичних рішень останніх тижнів США опинилися "в кращій позиції". "Моєю метою в ході всього процесу було не допустити повторення того, що трапилося 21 серпня. Є ймовірність домогтися, щоб цього більше не сталося", - уклав Обама.