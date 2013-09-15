Обама вітає участь Путіна в сирійському врегулюванні

"Я вітаю його участь. Я вітаю той факт, що він говорить:" Я візьму відповідальність за те, щоб натиснути на мого клієнта - режим Асада - щоб він зайнявся цією хімічною зброєю ", - заявив Обама в неділю в інтерв'ю телеканалу ABC.

Росія раніше заявляла, що не підтримує ту чи іншу сторону в сирійському громадянському конфлікті, але виступала проти силового втручання ззовні, повідомляє РІА Новости.

За словами Обами, він з обережним оптимізмом розраховує на партнерство щодо Сирії.

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Коментуючи висловлювання Путіна в недавній статті в New York Times, де російський президент піддав критиці ідею американської винятковості у світі, Обама сказав: "Не думаю, що у пана Путіна ті ж цінності, що у нас". Президент США зазначив, що він проти протистояння Росії і США, в тому числі з таких питань, як Сирія. "Це не змагання між США і Росією", - сказав Обама. Можливий вплив Росії в Сирії "не шкодить нашим інтересам", сказав американський президент.

Росія і США домовилися спільно домагатися передачі сирійської хімічної зброї під міжнародний контроль.