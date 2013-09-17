США відклали заборону на постачання зброї опозиції Сирії

Своє рішення Барак Обама обгрунтував тим, що такі поставки забезпечують безпеку США, повідомляє Russia Today.

Відповідно до закону про експорт озброєнь президент США може відмовитися від положень 40 і 40А, що забороняють постачання озброєнь, надання кредитів та юридичних послуг країнам, які підтримують терористів. Закрити очі на ці правила американський президент може в тому випадку, якщо такі поставки є основою безпеки США.

Барак Обама вирішив почекати із такою забороною, щоб допомогти «перевіреним бійцям» сирійської опозиції впоратися із наслідками застосування хімічної зброї. Така заява надійшла після оприлюднення доповіді ООН про те, що в Сирії було застосовано нервово-паралітичний газ зарин.

Постпред США при ООН Саманта Пауер заявила, що деталі доповіді експертів ООН не залишають сумнівів у тому, що саме режим Башара Асада застосував хімзброю 21 серпня в передмісті Дамаска. «До завдання місії ООН не входило встановлення відповідальності у застосуванні хімзброї, але технічні деталі доповіді ясно вказують на те, що тільки сирійський режим міг здійснити цю атаку», - цитує Пауер Інтерфакс. За її словами, застосоване в передмісті Дамаска хімзброю було «професійним» .

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Однак російський постпред в ООН Віталій Чуркін заявив, що представлена інспекторами міжнародної організації доповідь, що підтвердила факт застосування хімічної зброї в Сирії, насичена технічними подробицями і вимагає вивчення. «Доповідь серйозна, але дуже технічна. Вона уникає категоричних оцінок і висновків. Деякі наші закордонні колеги поквапилися із висновками з приводу того, що доповідь чітко говорить про використання хімзброї сирійським урядом. Не варто поспішати з подібного роду висновками. Спочатку необхідно повністю вивчити доповідь інспекторів ООН», - заявив Чуркін.

Нагадаємо, що глава МЗС РФ Сергій Лавров і держсекретар США Джон Керрі 14 вересня в Женеві в рамках домовленостей з сирійського питання виступили за політичне врегулювання конфлікту, військове невтручання і виведення хімзброї із Сирії або її знищення до середини 2014 року. З ідеєю передачі сирійської хімзброї під міжнародний контроль виступила Росія.