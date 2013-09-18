РФ отримала свідчення причетності бойовиків до хімічної атаки в Сирії

Про це заявив сьогодні по телефону заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, що знаходиться в Дамаску для консультацій, передає ІТАР-ТАСС.

"Відповідні матеріали було передано російській стороні, - зазначив Рябков. - Нам було сказано, що вони є свідченнями того, що бойовики причетні до хімічної атаки".

Якого роду інформація була передана російським дипломатам і скільки часу може знадобитися для її аналізу, не повідомляється.

"Росія розпочала аналіз цієї додаткової інформації, - сказав заступник міністра. - Поки ми висновки робити не можемо, але з врахуванням того, що раніше ми прийшли до відповідних висновків щодо інциденту 19 березня, ми схильні з великою серйозністю ставиться до матеріалів сирійської сторони про причетності бойовиків до хіматаки 21 серпня".

На тему: ООН може назвати відповідальних за хімічну атаку в Сирії - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, доповідь експертів ООН підтвердила застосування газу зарину під Дамаском 21 серпня. Як наголошується в документі, висновки зроблені на основі того, на місцевості навколо розірваних ракет були знайдені сліди зарину; також були заслухані свідчення в ході 50 інтерв'ю з постраждалими та медичними працівниками, частина постраждалих отримали діагнози отруєння фосфорорганічними сполуками.