57% росіян бояться за територіальну цілісність своєї країни

Про те свідчать дані опитування Фонду громадської думки (ФОМ), результати якої є в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, 57% респондентів вважають, що сьогодні є загроза територіальній цілісності Росії. Протилежної думки дотримуються 34%. 10% важко з відповіддю.

При цьому 93% опитаних переконано, що потрібне у будь-який спосіб відстоювати територіальну цілісність Росії, 4% вважають, що це не потрібно, 3% - важко відповісти.

При цьому майже половина респондентів (48%) вважають, що в Росії є території, які хотіли б відокремитися від неї, протилежної думки дотримуються 35%, важко з відповіддю 18%.

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Водночас, відповідаючи на питання, що саме загрожує зараз територіальній цілісності Росії, 15% респондентів відповіли: «Китай, китайські мігранти на Далекому Сході», 9% - мігранти, зокрема «неросійських національностей».

8% опитаних вважають, що Росії загрожують різні зовнішні загрози, зокрема, що хочуть скористатися природними ресурсами і територією. 7% бачать загрозу з боку Японії через російсько-японські розбіжностей з питання про Курильські острови.

6% росіян вважають, що загроза цілісності їх країни виходитиме від США, 4% - від Європи.

Водночас, 4% опитаних переконано, що загроза територіальній цілісності виникає через внутрішню політику, 3% - через сепаратистські настрої в деяких регіонах Росії, 3% - з країн Закавказзя, ще 3% - через невирішені міжнаціональні та міжрелігійні питання.

Крім того, по 2% респондентів вважають, що загроза цілісності РФ виходить з азіатських країн, тероризму, війни.

Крім того, в розділі інший варіант відповіді (2%) один із респондентів зазначив, що загроза територіальній цілісності РФ виходитиме від України. Зокрема, відповідаючи на це питання, він зазначив: «Україна. Рибу всю виловлюють». Важко з відповіддю – 3%.

ФОМ опитав 1 тис. респондентів старше 18 років. Опитування проведено 1 вересня цього року.