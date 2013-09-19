Німецький бізнесмен стверджує, що зумів відсудити у Росії мільйон євро

Відповідну заяву підприємець зробив сьогодні у розмові з РІА «Новости».

Зедельмайер протягом багатьох років намагається стягнути з Росії збиток, якого, як він сам стверджує, було йому завдано при спробі організувати бізнес в Санкт-Петербурзі в 1990-х роках.

”Ми вже отримали майже 1 мільйон євро - від різних операцій, всього їх було три. Хоча Росія і стверджує, що не заплатила мені ні євро”, - заявляє підприємець.

Відповідаючи на запитання, у скільки він оцінює заборгованість, що залишилася, Зедельмайер сказав: ”Приблизно 5,5 мільйона євро”. ”Також треба враховувати відсотки, витрати. У Німеччині відсотки складають 10 % на рік, а у Швеції - це до 18 %”,- додав він.

У 1991 році компанія SGC International, очолювана Зедельмайером, і ГУВС Санкт-Петербурга заснували спільне підприємство. У його статутний капітал ГУВС внесло свою відомчу резиденцію - особняк на Кам`яному острові. У 1995 році будівлю було передано управлінню справами президента РФ, і Зедельмайер зажадав відшкодування витрат на реконструкцію особняка.

Міжнародний комерційний арбітраж у Стокгольмі в 1998 році ухвалив рішення стягнути на користь бізнесмена 2,35 мільйона доларів. Росія це рішення вважає несправедливим. Через проблеми з виконанням рішення стокгольмського арбітражу Зедельмайер давно веде пошук російського майна за кордоном, на яке можна зробити стягнення.

Так, сьогодні пройшов аукціон з продажу частини комплексу будівель колишнього торгпредства СРСР, яку дільничний суд Кельна вирішив пустити з молотка для сплати боргу перед підприємцем. За словами Зедельмайєра, російська сторона, яка також брала участь у торгах, запропонувала найвищу ціну - 600 тисяч євро. Переможець аукціону буде оголошений у наступну середу, 25 вересня.