В Ірані звільнили 80 політв’язнів
23:23, 23 вересня 2013Світ
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В Ірані звільнили 80 політв’язнів. Як повідомив у понеділок представник міністерства юстиції країни Могсен Еджеі, серед помилуваних є арештовані під час акцій протесту після президентських виборів 2009 року, на яких був переобраний на другий термін президент Махмуд Ахмадінежад.
Два головних опозиційних лідера продовжують залишатися під домашнім арештом
Це повідомлення з’явилося через кілька годин після того, як президент Ірану Хасан Роухані відбув до Нью-Йорка для участі у щорічній сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає Радіо Свобода.
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Минулого тижня в Ірані з в’язниць були звільнені близько десяти відомих політв’язнів. Проте два головних опозиційних лідера продовжують залишатися під домашнім арештом.
Як відзначають аналітики, звільнення політв’язнів в Ірані створює враження, що Роухані прагне до поліпшення відносин із Заходом.
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