В Ірані звільнили 80 політв’язнів

Це повідомлення з’явилося через кілька годин після того, як президент Ірану Хасан Роухані відбув до Нью-Йорка для участі у щорічній сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає Радіо Свобода.

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Минулого тижня в Ірані з в’язниць були звільнені близько десяти відомих політв’язнів. Проте два головних опозиційних лідера продовжують залишатися під домашнім арештом.

Як відзначають аналітики, звільнення політв’язнів в Ірані створює враження, що Роухані прагне до поліпшення відносин із Заходом.