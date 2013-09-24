У Кенії арештували 10 підозрюваних у причетності до нападу на ТЦ

В столиці Кенії триває операція проти бойовиків, що захопили в суботу заручників у торговому центрі Westgate. Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на ВВС, сили безпеки взяли під контроль всі поверхи будівлі.

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За останніми даними, загинуло 68 осіб, щонайменше 175 постраждали. Відповідальність за напад взяло на себе сомалійське угруповання «Аш-Шабаб», відоме звʼязками з «Аль-Каїдою».

Серед загиблих є й громадяни інших країн, зокрема Британії, Франції й Канади.

Тим часом, Міжнародний кримінальний суд 23 вересня оголосив, що дозволяє кенійському віце-президентові Вільяму Руто, якого судять у справі про насильство після виборів 2007 року, повернутися в Кенію, на тиждень, щоб допомогти владнати кризу.

Раніше сьогодні військові заявили, що їм вдалося врятувати майже всіх заручників, захоплених у суботу бойовиками-ісламістами.