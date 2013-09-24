У Польщі школяр віддав українцю загублений гаманець із кругленькою сумою (фото)

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за даними польської поліції, випадок стався у 5-тисячному містечку Ясєниця на півдні Польщі.

"Хлопець знайшов гаманець по дорозі до школи. Він помітив його в калюжі на автобусній зупинці. У ньому була велика кількість готівки та документи", - зазначили в поліції.

Підліток одразу повідомив про знахідку своїх батьків, котрим вдалося знайти у гаманці контакти власника.

У поліції зазначили, що українець, який загубив гаманець, працював у Польщі на будівництві.

Читайте також: Аферисти з України «розводили» білорусів за сценарієм «загублений гаманець»

"Вже 1,5 роки працює, ремонтуючи дахи, і відкладає кожну зароблену копійку для своєї родини, яка залишилася в Україні. Власник гаманця був дуже вдячний хлопцю за те, що він повернув знахідку, та не зміг приховати подиву та зворушення через його вчинок", - розповіли в поліції.

Як повідомляє польська радіостанція RMF FM, підліток, якого звати Філіп, не сумнівався, що гаманець потрібно віддати. "Це було не моє, і я одразу розумів, що необхідно віддати гаманець", - сказав він.

Радіостанція зазначає, що українець був дуже здивований, коли до нього подзвонили, бо навіть не встиг зорієнтуватися, що загубив гаманець.

RMF FM додає, що українець носив при собі усі гроші, котрі йому вдалося заробити, відколи він приїхав до Польщі.

Громадянин України як вияв вдячності віддав хлопцю 10% знайденої суми.