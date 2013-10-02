Росія має визнати територіальну цілісність Грузії, вважає генсек НАТО

Про це сказано в заяві голови альянсу, передає РІА Новости.

«Позиція НАТО гранично зрозуміла. Як було позначено на саміті в Чикаго (травень 2012 року), НАТО підтримує територіальну цілісність і суверенітет Грузії у визнаних міжнародним співтовариством кордонах" , - наголошується в заяві Расмуссена.

Расмуссен зазначив, що нинішня активність РФ у демаркації кордону викликає у нього занепокоєння. На його думку, такий процес не сприяє мирному вирішенню конфлікту і розбігається з прийнятими Москвою зобов'язаннями.

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Генсек НАТО вже не одноразово висловлювався щодо ситуації на кордоні Грузії з Абхазією та Південною Осетією. Раніше його увагу було викликано зверненням МЗС Грузії через появу дротяного загородження на грузинсько-південноосетинському кордоні, який, як стверджують у Тбілісі, було споруджено російськими прикордонниками.

Росія визнала незалежність Південної Осетії й Абхазії в кінці серпня 2008 року. У відповідь Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Москвою і оголосив дві закавказькі республіки окупованими територіями. З 1 жовтня 2008 року понад 200 цивільних спостерігачів ЄС контролюють дотримання усіма сторонами угод, підписаних Грузією і Росією за посередництва ЄС після серпневого конфлікту.